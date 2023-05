Cel en gedwongen behandeling voor schizofrene Zwollenaar die steen door autoruit gooide

Tuinconcer­ten krijgen vervolg na debuut in Dalfsen en kernen, met 25 acts en locaties

Met de fiets van concert naar concert: het kan deze zomer weer in de omgeving van Dalfsen. In 25 tuinen treden 25 acts op, en wel op 25 juni. Met genres als klassiek, americana, country, blues, rock en modern. De tweede editie van Muziek in de Tuin is bedoeld om meer contact tussen de gemeentekernen te bewerkstelligen. En een goed excuus om een frisse neus te halen.