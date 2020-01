Cel en tbs voor man die huis in Zwolle in de fik wilde steken

Zwols festival ontvangt Gold Award tijdens het Award Festival in Alkmaar: ‘Bevesti­ging dat we op de goede weg zijn’

15:55 Van 14 oktober tot en met 25 november kon er gestemd worden op horecagelegenheden in verschillende categorieën. Onder meer restaurants, cafetaria en broodjeszaken maakten kans op een felbegeerde Awards in hun provincie en in aantal categorieën zelfs per gemeente. Maandag 20 januari werden de prijzen uitgereikt op het Award Festival in Alkmaar. Zwolle Unlimited werd beloond met een Gold Award in de categorie Event Horeca.