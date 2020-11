Cel geëist voor brandstichting Zwolle, verdachte weet zelf niets meer van vlammen in portiekflat

De 43-jarige K. woont sinds een paar jaar in een flat aan de Meppelerstraatweg. In de nacht van 15 op 16 augustus dit jaar had hij zijn buren over de vloer. Zij namen ook wat vrienden mee. Er was drank, er was lachgas; de sfeer was prima. ,,Tot ik ineens een duw kreeg en met mijn hoofd tegen de tafel viel. Toen heb ik de vriend van mijn buurvrouw met een schroevendraaier in zijn been gestoken. Hij duwde me’’, verklaart K. in de rechtbank.