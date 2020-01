Cel geëist voor valse beschuldiging in zaak Zwolse steekpartij

Door toedoen van een 22-jarige vrouw uit Dalfsen is een minderjarige, psychisch kwetsbare jongen in september 2018 van zijn bed gelicht, op verdenking van een ernstige steekpartij in de Van Galenstraat in Zwolle. Nathalie Z. is destijds naar de politie gegaan om de jongen te beschuldigen en daarmee de echte dader, haar toenmalige vriend ,uit de wind te houden.

Hoewel haar verklaring ‘gedetailleerd en betrouwbaar’

overkwam, kwam de politie er toch achter dat ze gelogen moest hebben. Het

slachtoffer in het ziekenhuis herkende de verdachte namelijk niet van een foto,

zo bleek dinsdag voor de rechtbank in Zwolle. De voorzitter daarvan zei: ‘Weet

u dat dat de ergste nachtmerrie is van een rechter, om iemand onschuldig te

veroordelen?’

Joint roken

Zover is het dus niet gekomen, omdat de man die werkelijk

verantwoordelijk zou zijn is vastgezet. De steekpartij vond plaats in een

speeltuintje aan de Van Galenstraat. Het 35-jarige slachtoffer, die er in

bijzijn van vrouw en een kind liep, zou een opmerking hebben gemaakt tegen

iemand die er een joint zat te roken. Die pikte dat niet, zette het slachtoffer

tegen een auto en stak in diens buik. Het was een potentieel dodelijke steek,

bleek vorig jaar tijdens de rechtszitting tegen de echte verdachte, een

24-jarige man uit Dalfsen. Die is veroordeeld tot anderhalf jaar cel en tbs en

zal voorlopig niet op vrije voeten komen.

Laag begaafd en borderline problematiek

Diens vriendin van destijds heeft de jonge kennis geprobeerd

te overreden om de schuld op zich te nemen. Als minderjarige zou hij namelijk minder

straf krijgen. De jongen wilde eerst nog afscheid van zijn moeder nemen, waarna

de vrouw zelf maar naar de politie is gestapt met haar verzonnen verhaal. Ze

was erg beïnvloedbaar, bang voor haar vriendje en bovendien ‘laag begaafd en

bekend met borderline problematiek’, zei haar advocaat Kees Kok. ,,Het is voor

mij wel een les: een gedetailleerde en betrouwbare getuigenis kan dus ook vals

zijn.’’

Wegens het belemmeren van het politieonderzoek hoorde de

vrouw drie maanden cel voorwaardelijk tegen zich eisen, met de verplichting

zich te laten behandelen. En een contactverbod met de minderjarige.

Dat was nodig, omdat ze later nog eens met een vriendin bij hem aan de deur is

geweest om geld te eisen.