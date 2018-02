Cel geëist voor Zwollenaar (22) na beetpakken billen en gooien bierglas

Tegen een 22-jarige man uit Zwolle is vandaag een half jaar cel geëist, waarvan drie maanden voorwaardelijk, voor aanranding en zware mishandeling in een café in de binnenstad.

De vrouw in het café zou zelf gezegd hebben dat hij haar wel bij de kont mocht grijpen, dus dat deed Zwollenaar M. la F. dan maar. En dat zijn bierglas even later tegen het gezicht van de vriend van de cafébezoekster belandde zou per ongeluk zijn gegaan. De vriend liep ernstige gebitsschade op.

De officier van justitie eiste donderdag in de rechtbank in Zwolle een half jaar cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Ze hecht geen geloof aan de lezing van de 22-jarige Zwollenaar en beschuldigt hem van aanranding en zware mishandeling.

Volgens L.F. was de toedracht als volgt. Hij stond in de nacht van 23 juli vorig jaar in de rokersruimte van het café in de binnenstad, toen hij de opvallende uitnodiging van de hem onbekende jonge vrouw opving. Na het betasten van de vrouw kwam haar vriend erbij, die zou hem cola in het gezicht hebben gegooid en hebben geslagen. Als tegenreactie wilde de billenknijper slechts bier gooien, maar het glas glipte daarbij onbedoeld uit zijn hand.

Dronken

‘Een wonderbaarlijke verklaring’, meent de officier van justitie. De verdachte is de enige die deze lezing voor het voetlicht brengt. ‘Ik ben dan ook de enige die zich alles nog goed kan herinneren’, beweert hij. Zijn vriend die bij hem was, was zo dronken dat hij er helemaal niets meer van weet. Er was ook niemand anders die de vrouw heeft horen zeggen dat ze gerust in de billen geknepen kon worden. Integendeel, een getuige zegt: ‘ik hoorde haar ineens een gil geven.’

De vrouw was er juist totaal niet van gediend. Nadat ze dat ook gezegd had, voelde ze ineens een hand in haar kruis. ‘Zo respectloos’, laat ze in een slachtofferverklaring weten. Het was niet haar vriend maar zijzelf die in reactie cola in het gezicht van haar belager smeet. Haar vriend, die de jongeman tot de orde wilde roepen – ‘heel kalm’, aldus de getuige –, moest het bekopen met een kapot gebit: loszittende en afgebroken stukjes tanden.

Onder het bloed

De verdachte zou het glas vanaf een meter afstand bewust gegooid hebben. ‘Ik zat onder het bloed, ik kan het maar niet begrijpen’, zegt de man die getroffen werd. Het is maar de vraag of zijn gebit definitief geheeld is: er kunnen nog andere tanden los gaan zitten.

La F. bood daar zijn diepe verontschuldigingen voor aan, maar ‘verder niks’, dus niks over de beweerde aanranding.