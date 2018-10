Cel voor dreigend inrijden op agent in Zwolle

De auto met Bas N. achter het stuur werd op 24 april op de Pannenkoekendijk staande gehouden door politie. Twee mannen stapten uit en renden weg. Daarom trapte N. het gaspedaal vol in en reed via de berm hard in de richting van een agent. Volgens het Openbaar Ministerie reed hij bewust in op de agent met de bedoeling hem te raken. De politieman sprong opzij. Toch is niet duidelijk waar de agent precies stond, meent de rechtbank. Hij verklaarde er wisselend over. N. meent dat hij om de agent heen is gereden.

Pistool

Omdat de rechters onvoldoende bewijs en overtuiging hadden dat N. daadwerkelijk hard inreed op de plek waar de agent stond, is hij vrijgesproken van een poging de agent te doden of verwonden. Wel was het hard in de richting van het slachtoffer rijden zeer bedreigend. Ook reed de man tegen het verkeer in en was zijn rijbewijs al ongeldig verklaard. Dat hij een pistool achter zijn broeksband droeg, maakte het er niet beter op. Bovendien was N. niet teruggekeerd van een lang verlof in een celstraf die hij in Duitsland uitzat.