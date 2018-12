Celstraf dreigt voor fraudeurs met fotobedrijven

Verdachte Hans C. (60) was een gewaarschuwd man. In 2014 waarschuwde de Autoriteit Consument en Markt publiekelijk voor de handel en wandel van C. en zijn Vakfotografen Mediagroep. Veelal jonge meiden werden geselecteerd met de suggestie dat een modellencarrière in het verschiet lag. De bedoeling was om zo op slinkse wijze een fotosessie te verkopen. ,,Ook na deze waarschuwing gingen de heren door’', zei de officier van justitie. C. had samen met de 47-jarige Diederik J.F. meerdere soortgelijke bedrijven die amper omzet maakten.