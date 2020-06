Celstraf en boete voor Zwollenaar na neersteken nietsvermoedende student

In de nacht van 2 op 3 september vorig jaar stak hij in op een nietsvermoedende student, die net voorbij kwam fietsen op weg van een baan in een hotel naar huis. De 26-jarige student werd op de Burgemeester van Roijensingel ter hoogte van de Van Nagellstraat aangevallen door een man met ontbloot bovenlichaam. De student voelde een klap in zijn rug, fietste door en vroeg even later aan een voorbijganger even naar zijn rug te kijken. Daar bleek bloed te zitten.