Celstraf geëist tegen oud-politieman uit Dedemsvaart voor ‘cruciale rol’ in ontvoering Insiya

Tegen de zes verdachten van de ontvoering van de destijds tweejarige Amsterdamse Insiya Hemani in 2016 zijn woensdagmiddag in de Amsterdamse rechtbank celstraffen tussen de drie en vierenhalf jaar geëist. De verdachten speelden ‘eigen rechter voor puur geldelijk gewin,’ aldus het Openbaar Ministerie. Ook tegen Erik S. – oud-inwoner van Dedemsvaart - werd 4,5 jaar cel geëist.

Er was nauwe en bewuste samenwerking tussen alle verdachten om Insiya, desnoods met geweld, te ontvoeren. ,,Iedereen wist wat hij moest doen. Er was een duidelijke rolverdeling. Iedere verdachte droeg een bijdrage aan die ontvoering,” zei het OM woensdagmiddag in de rechtbank waar zes verdachten van de ontvoering terecht staan. Slechts twee van de verdachten waren aanwezig: oud-politierechercheur Huib V. en oud-marinier Willem V.

Goed voorbereid

Volgens het OM was er sprake van een minutieus en zorgvuldig voorbereid plan waarbij iedere verdachte een bepaalde rol kreeg bij de ontvoering van Insiya uit de woning van haar oma aan de Anfield Road in de Watergraafsmeer. ,,De verdachten hebben eigen rechter gespeeld, puur uit geldelijk gewin. Vanwege een forse vergoeding besloten zij zich in te zetten voor de ontvoering,” aldus het OM. Zo kregen oud-Dedemsvaarter Erik S. en Willem V. samen 40.000 euro voor hun hulp. Lizzy S. – dochter van Erik S. – ontving 5.000 euro. Wat de anderen kregen, is niet bekend.

Nachtmerrie zonder einde

Drie verdachten Daniel C. (54), die een leidende rol bij de organisatie van de ontvoering had, oud-politieagent Erik S. (61), ‘de spin in het web’ en de Amerikaan Robert B. (50), die de oma in de woning met geweld in bedwang hield, hoorden een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vierenhalf jaar tegen zich eisen. Tegen oud-marinier Willem V. (54) de bestuurder van de auto waarin Insiya werd ontvoerd en opsteller van het ontvoeringsplan, getiteld Operatie Barney, werd een celstraf van vier jaar geëist. Lizzy S. (26), de analist van het team, hoorde drieënhalf jaar celstraf tegen zich eisen en oud- politierechercheur Huib V. (56) die in het observatieteam zat, een celstraf van drie jaar.

Tot 2016 woonde Erik S. in Dedemsvaart. In de zomer van 2016 verhuisde hij met zijn gezin naar een huurwoning net over de Duitse grens.

Geen contact

,,Het leven van Insiya is ingrijpend veranderd toen zij werd ontvoerd door mensen, van wie sommigen werden ingevlogen vanuit de hele wereld. Haar moeder Nadia en de familie hebben al bijna drie jaar geen contact gehad met Insiya,” aldus het OM. Er was slechts drie keer kort contact, via Skype. ,,Het is volstrekt onduidelijk hoe het met Insiya gaat. Het kan niet anders dan schadelijk zijn voor de ontwikkeling van Insiya. De vrees dat Nadia haar dochter niet meer ziet, kan weleens bewaarheid worden. Het is een nachtmerrie waar geen einde aan lijkt te komen.”

Volledig scherm Nadia Rashid, moeder van Insiya, komt aan bij de rechtbank in Amsterdam © EPA

Het OM vertelde in het ongeveer twee uur durende requisitoir hoe de ontvoering, waarbij een oud-militair, twee oud-politieagenten en mannen uit de beveiligingsbranche waren betrokken, zorgvuldig werd voorbereid. Het plan ‘Operatie Barney’ bevatte een taakverdeling met een observatieteam en pick-upteam. Er werden auto’s gehuurd, hotelkamers geboekt, telefoons aangeschaft en een zaaltje gehuurd om de plannen te bespreken. Er was onder meer een verzamelfase, ophaalfase en de overdracht van Insiya aan de vader. Volgens de begroting van het team kostte de ontvoering ruim 90.000 euro.