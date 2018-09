Celstraf geëist voor man die agent in Zwolle 'wilde doodrijden'

Volgens de 46-jarige Bas N., die op verlof van een lange celstraf was, had hij voldoende ruimte. N. bekende dat hij zo snel mogelijk weg wilde. ,,Dan ga je toch niemand aanrijden? Dan sta je toch stil?''

Langdurige celstraf

Hij had daar om meerdere redenen helemaal niet mogen rijden. Ten eerste was hij niet teruggekeerd van verlof, ten tweede omdat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. N. had in Duitsland een langdurige celstraf gekregen die hij in eigen land uitzat.