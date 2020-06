Celstraf van vier maanden voor ontucht met 9-jarig buurmeisje in Zwolle

Een 32-jarige man is vandaag veroordeeld tot 4 maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk voor het plegen van ontucht met zijn toenmalige buurmeisje in Zwolle. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man de ‘onschuldigheid van een kind’ afgenomen.

Nelson M. verbleef vanaf april vorig jaar in een kamer in het huis van de buurman van het meisje. Omdat het warm was, besloot ze M. een ijsje te brengen. Volgens M. nam hij het ijsje aan en ging het meisje weer weg. Maar zij had een heel ander verhaal. Hij kuste haar op de wang en ze moest het geslacht van M. vasthouden. Opvallend is dat wat het meisje beschrijft, zichtbaar is op foto’s van vergelijkbare voorvallen op de telefoon van de verdachte. Maar was de verklaring van het dappere meisje alleen voldoende voor een veroordeling?

Afwijkend gedrag

De moeder van het slachtoffer was vooraf gewaarschuwd dat dit zeker niet automatisch het geval is. Rechters hebben meer dan een enkel bewijs nodig. En dat was er, blijkt uit het vonnis. Nadat ze bij M. was geweest, vertoonde ze afwijkend gedrag. Zo durfde ze een tennisracket niet van de oprit te halen omdat ze het spannend vond om de verdachte tegen te komen. Het meisje verschuilde zich opvallend achter haar moeder en verstijfde toen ze later oog in oog met M. stond.

Lustgevoelens