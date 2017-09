'Celstraf voor drogeren 15-jarig meisje'

In de nacht van 11 april 2016, rond 5 uur, opende een 15-jarige meisje de voordeur van het ouderlijk huis om haar vriendje en diens kompaan binnen te laten. Ze rookten een joint maar omdat het meisje klaagde over slaperigheid, kreeg ze iets 'kristalachtigs' dat ze in haar thee moest doen. Het bleek later de harddrug MDMA te zijn. Daarna brak voor haar de hel los. Ze werd onwel en dacht dat ze zou sterven, bleek uit haar verklaring. Inmiddels had een buurman kennelijk haar vader gebeld. Toen de politie arriveerde, was de man thuis en waren de twee jongens in de schuur opgesloten. Een van hen was de 24-jarige Michel van R. die donderdag in de rechtszaal had moeten zitten. ,,Hij zat deze week in het ziekenhuis na een overdosis. Vanochtend meldde hij dat het slecht met hem ging'', zei zijn raadsvrouw. Ze omschreef haar cliënt als ,,een jongen met niet alleen gouden tandjes, maar ook een hart van goud.''