Celstraf voor man die dreigde zijn ex-vrouw uit Zwolle ‘in stukken te hakken’

Hij zou zijn ex-vrouw in stukken hakken en dreigde een foto van haar in lingerie op internet te plaatsen. De man die zijn ex dit aandeed, kreeg vandaag een celstraf opgelegd. Ook mag hij niet meer in Zwolle en Hattem komen, de steden waar het slachtoffer vaak is.