Celstraf voor mishandeling met bierfles in café Zwolle

video Thorbecke maakt zachte landing bij Zwols Stadskan­toor

13:26 Staatsman Thorbecke staat in Zwolle weer fier overeind. Het bekende bronzen beeld is vanochtend teruggeplaatst op de oude vertrouwde sokkel, maar ditmaal op het Lübeckplein. Daar mag het een jaartje blijven, in afwachting van een permanente plek.