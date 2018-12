Celstraf voor tbs’er die vrouw op Snavelpad in Zwolle aanrandde

Een vrouw werd in de avonduren op het Snavelpad in Zwolle door een man betast. Hij greep haar bij de borsten. Toen ze om hulp schreeuwde, kwamen twee getuigen aangesneld. De verdachte ging er op zijn fiets vandoor. Kort na de aanranding werd via Burgernet opgeroepen uit te kijken naar de verdachte. Dat signalement kwam overeen met dat van de 52-jarige Cornelis van R. uit Assen, bemerkte zijn persoonlijke begeleider. Ook de broer van Van R. herkende zijn familielid in die beschrijving.

Nieuwe tbs-maatregel

Maar Van R. was niet op zijn begeleidingsadres in Zwolle, kort bij het Snavelpad, te vinden. Hij verscheen de volgende dag ook niet op een verplichte bijeenkomst met zijn begeleider. De man had destijds de tbs-maatregel gekregen juist voor een zedendelict. Voor deze het ongeoorloofd afwezig zijn kreeg hij eind vorig jaar al een nieuwe tbs-maatregel opgelegd.

Er was meer bewijs tegen Van R. dan een signalement alleen. De man uit Assen is die avond op het Snavelpad geweest, al zei hij in een verklaring. Er is dna-materiaal op de beha van het slachtoffer gevonden. De kans dat dit dna van Van R. afkomstig is, is 10.000 keer groter dan dat het van iemand anders is, bleek donderdag uit het vonnis. Ondanks het feit dat Van R. momenteel niet vrij rondloopt, vond de rechtbank een celstraf van een half jaar toch op zijn plaats. Tegen de man was negen maanden cel geëist.