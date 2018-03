Celstraf voor verbranden van bijbel in Zwolse cel

In een politiecel ligt doorgaans een bijbel ,,om mensen op het rechte pad te krijgen'', zei de officier van justitie. Bij een 41-jarige Zwolse had het een averechts effect: ze stak het boek in de brand.

Dat bleek gisteren bij de politierechter in Zwolle. ,,In de bijbel staan dingen over gerechtigheid. Over wetten en regels. Maar ik voelde me boos. Ik zat in een metalen kooi. En ik wilde niemand pijn doen'', zei Ellen van der R. over het moment in september 2016 dat ze in het arrestantencomplex aan de Koggelaan in Zwolle verbleef.

Aansteker

Verdachten worden eerst gefouilleerd voordat ze achter de tralies verdwijnen. Maar kennelijk hadden de verbalisanten een aansteker over het hoofd gezien. ,,Ik wilde de woorden die in de bijbel staan weg hebben'', zei Van der R. Ze stak het boek aan maar kwam al snel tot inkeer. Ze trapte het vuur uit maar had geen schoenen aan. ,,Ik had blaren aan mijn voeten'', zei ze. Volgens haar had ze verder niemand in gevaar gebracht. ,,Vuur gaat niet door stenen heen.''

Proeftijd

De vrouw is bepaald geen onbekende van politie en justitie. Ze zat destijds in het arrestantencomplex voor een diefstal waarvoor ze al is veroordeeld. Maar ze liep ook nog in een proeftijd van drie weken cel voorwaardelijk die de politierechter in Utrecht haar in 2015 oplegde. De reclassering vermoedt dat ze nog drugs gebruikt. ,,Ik ben al dertien jaar clean'', reageerde ze. Ze zou voor haar verslaving behandeld moeten worden, maar daar zag de verdachte niets in. Voor de officier van justitie bleef dan alleen een celstraf over.

Brandstichting