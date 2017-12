Celstraf voor zoon (23) na inbraak bij zijn ouders in Zwolle

Op de avond van de inbraak bij zijn ouders in Zwolle waar 10.000 euro werd buitgemaakt maakte de 23-jarige zoon een filmpje met zijn telefoon. In beeld houdt hij een stapel bankbiljetten tussen zijn tanden. Het geld was niet van de inbraak afkomstig, zei hij vrijdag tegen de politierechter. De rechter ging daar niet in mee.

,,Als hij zijn ouders echt een hak had willen zeggen, had hij veel meer geld meegenomen. Er lag voor zeker een ton aan zwart geld'', zei zijn raadsvrouw tegen de rechter.

Davide C. woonde tot drie maanden voor de inbraak in februari 2016 bij zijn ouders. Daarna raakte hij met ze gebrouilleerd. Inzet van die strijd was het goedlopende restaurant. Hij zou het op zijn naam krijgen, maar dat ging niet door. Hij meende nog geld tegoed te hebben van zijn ouders. Maar met de inbraak had dat niets van doen, stelde hij.

Die avond zag een buurtgenoot, die uit angst voor represailles anoniem wilde blijven, na veel gerommel in het huis een van de zoons naar buiten rennen. Was het C.? Die avond boekte C. een luxe hotelkamer in Amsterdam. Mogelijk is daar het filmpje met de geldbiljetten opgenomen. Dat geld was van hem zelf, zei hij. Een van zijn broers belde om te zeggen dat er bij hun ouders was ingebroken. Hij wilde ze alleen maar een beetje jennen. Opvallend is dat C. pas door zijn broer gebeld is nadat het filmpje met zijn mobiel gemaakt is.

In een rechtbank waar inmiddels de nodige kerstbomen staan, kwam ook het sentiment om de hoek kijken in de rechtszaal. Want C. zal de kerstdagen niet aan de eettafel bij zijn ouders doorbrengen, zo vreesde zijn raadsvrouw Rump na het horen van de eis van de officier van justitie. Die vroeg namelijk om 4 maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk.