Celstraf voor Zwollenaar vanwege diefstal van auto’s, bedreiging van ex en vernieling van schoorsteen

De Ford Fiesta waarin hij zat was eind januari gestolen in Zwolle. De sleutels waren van een Ford Ka die in Zwartsluis was weggenomen. Zelf zei de 27-jarige Johan B. dat hij de Fiesta ‘in bewaring’ had voor iemand. ,,Het was geen zuivere koffie’’, zei hij hierover op de zitting twee weken terug, ,,maar ik moest ’m in bewaring houden. Gewoon omdat hij er blijkbaar even vanaf wou.’’ De rechtbank achtte echter de diefstal bewezen.