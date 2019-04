Celstraf voor Zwolse oplichter met vlotte praatjes over nep-radiostation

Zwolle wil de vervuilen­de ballon niet verbieden, maar hoopt op gezond verstand van zijn inwoners

9:01 Er lijkt voorlopig geen verbod op het oplaten van ballonnen in Zwolle te komen. Het college van burgemeester en wethouders wil verder op de weg die het eerder al insloeg: ontmoedigen, maar niet verbieden. Nu andere gemeenten in het land steeds meer koersen op een verbod, had GroenLinks hier in Zwolle ook om gevraagd.