Celstraffen voor groepsverkrachting in studentenhuis Zwolle

Creating Balance Zwolle wil deel hoge zorgwinst afstaan

25 januari Zorgbedrijf Creating Balance BV in Zwolle is bereid om een deel van de winst te investeren in innovaties in de zorg. Dat heeft het bedrijf laten weten aan de gemeente. Het gebaar volgt op de ophef die eind vorig jaar ontstond over de hoge winst van het bedrijf en het ministerssalaris van directeur Marieke te Velde.