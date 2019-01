Celstraffen voor nepaanslag op rapper uit Zwolle

Twee voormalige leden van ‘antiracismeclub’ Marron United hebben een celstraf van 180 dagen waarvan 43 dagen voorwaardelijk gekregen voor hun aandeel in een geënsceneerde aanslag in de Zwolse wijk Stadshagen. Ze vielen gewapend de leider van die club, rapper Makka, aan. Het zou gaan om een publiciteitsstunt.

Dat bleek dinsdag uit het vonnis van de rechtbank in Zwolle. De rechters noemen de nepaanslag een ‘verwerpelijk toneelstuk’.

Pistool

Op 13 augustus wordt de Michael ‘Makka’ Campagne ‘s avonds voor zijn woning in Stadshagen door twee mannen aangevallen. De aanval is opgenomen op een van de camera’s die het vermeende slachtoffer aan zijn gevel had hangen. Te zien is hoe een van hen een pistool richt op het slachtoffer. Zijn vriendin ziet in huis de beelden en belt geschrokken de politie. Een getuige noteert het kenteken van de vluchtauto waarna de 21-jarige Marcus S. uit Weesp wordt aangehouden.

In de auto ligt de telefoon van de tweede verdachte, de 24-jarige Dennis O. uit Groningen. O. blijft gedurende het onderzoek voortvluchtig. Wel legt hij eind vorig jaar, net als S., een verklaring af. Daaruit blijkt dat het Makka was die de hele aanslag in scene heeft laten zetten.

Stunt

Volgens S. was dit alles vanwege een publiciteitsstunt. De rapper maakte eerder een nummer dat draaide om de moord op een oom van hem. De aanslag moest lijken alsof de dader van die moord – een familielid – nu ook de aangever om wilde leggen.

De rechtbank noemt dit scenario van de twee verdachten geloofwaardig. De celstraf is voor het openlijk geweld. Geschrokken buurtbewoners in Stadshagen wisten niet dat de aanslag nep was. Bovendien is hierbij een echt wapen gebruikt. ,,De aangever is op de stoep door verdachten met geweld tegen de grond gewerkt.’’ Een van hen richtte een vuurwapen en maakte een beweging alsof hij het pistool doorlaadde.