Celstraffen voor oplichters van Zwolse scheepswerfmagnaat Thecla Bodewes

Marcel (42) fikst de nieuwe bovenlei­ding bij station Zwolle: ‘Om 04.00 uur eruit? Ach ja...’

17 juli Voor dag en dauw op. Zeventien dagen lang. Het Is buffelen. Niets meer en niets minder. Maar uitvoerder Marcel Breedland (42) is wel wat gewend. Bovendien is dat groot spooronderhoud in Zwolle een thuiswedstrijd. Want hij woont ‘gewoon’ in Stadshagen. Hoe ziet zijn werkdag eruit?