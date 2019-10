Centrum Arbeid en Mobiliteit uit Zwolle wint opnieuw award voor snel groeiend bedrijf

Om überhaupt voor de FD Gazellen Awards in aanmerking te komen moet je als bedrijf aan de nodige voorwaarden voldoen. Bedrijven moeten een omzetgroei van minimaal twintig procent hebben over een periode van drie jaar. Die omzet moet voor het nieuwe bedrijf in het eerste jaar al minimaal 250.000 euro zijn. Ook de groei van het aantal werknemers in vaste dienst en de winstgevendheid van het bedrijf worden meegenomen in de beoordeling door de jury.

CAM uit Zwolle is één van de 770 bedrijven die een Gazellen Award krijgt vanwege de financieel gezonde situatie en de groei die het doormaakt. Sinds 2015 zit het Zwolse bedrijf, dat zich bezighoudt met het helpen van andere bedrijven bij het inzetten van personeel, steevast bij de winnaars. ,,Het begint bijna te wennen", zegt directeur en eigenaar Bernhard Nanninga in een persbericht. “Toch voelt het elke keer als een overwinning. Het feit dat we in Nederland bij de snelste groeiers horen, geeft aan dat we op de goede weg zijn. We zien dat onze strategie nog steeds werkt.”

Lastige periode