Centrum Seksueel Geweld overspoeld met meldingen na ‘The Voice’-schandaal: ‘Het nieuws triggert ervaringen’

Helaas zit het bij velen in het systeem: zodra iemand slachtoffer is van seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan vragen wij ons af: wat is de reden dat dit jou is overkomen? We geven adviezen hoe ze het zelf moeten voorkomen. Draag andere kleding, is een veelgehoorde opmerking. ,,Maar dit is victim blaming. We leggen de schuldvraag neer bij de slachtoffers, terwijl het om de plegers zou moeten draaien.”