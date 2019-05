Chaos blijft uit bij afgesloten Stationsplein in Zwolle

Verkeersdeelnemers die sinds donderdag tóch nog proberen via de Westerlaan het Stationsplein te bereiken, hebben hun ogen niet goed open gehad op weg ernaartoe. Langs toegangswegen staan in totaal een slordige 350 gele borden om te wijzen op de tijdelijke verkeersmaatregelen bij het station. Voor doorgaand verkeer is het plein pas weer bereikbaar als de kelder voor ruim 5.000 fietsen over ruim een jaar klaar is.