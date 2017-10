Chaos blijft uit op hogeschool Windesheim na sluiting X-gebouw

De eerste dag na de herfstvakantie is het een komen en gaan van studenten op de Zwolse hogeschool. Het is druk, maar de kantines, leslokalen en gangen puilen nog lang niet uit. De toetsweken, die deze en volgende week worden gehouden, lijken de tijdelijke redding te zijn van het lokalentekort dat ontstaan is door het sluiten van het X-gebouw op de campus.

,,Kom over twee weken nog maar eens terug", zegt de Drentse Pieter van Os (36). Met studiegenoot Mark Mensink (24) uit Deventer zit hij pal voor het X-gebouw op een bankje te genieten van het herfstzonnetje. ,,Dan starten alle lessen weer. Ik schat dat er nu twintig procent van de leerlingen is. Volgende week wordt het al drukker, want deze week zijn er alleen herkansingen."

Ruimtetekort

Volgens de twee, die voor hun deeltijd studie Maatschappelijk Werk geen lessen volgen in het X-gebouw maar juist in de tegenovergelegen oudere gedeeltes, is er nu al vaak sprake van een ruimtetekort. Van Os: ,,Dan is een lokaal dubbel geboekt bijvoorbeeld." Mensink: ,,We zeiden net al tegen elkaar, moet je zien hoe groot dat gebouw is. Dat moet allemaal ergens anders heen." Van Os: ,,Als ze dat allemaal intern willen opvangen, dan ben ik wel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Ze hebben dat gebouw niet voor niets gebouwd."

Achter de schermen wordt rekening gehouden met verschillende scenario's om de 4300 studenten en medewerkers van het X-gebouw onder te brengen, zegt woordvoerder Lex Kloosterman. Het gebouw, dat in gebruik werd genomen in 2010, zal nog tot de zomer van 2018 gesloten zijn. Volgens Kloosterman zijn er voor de studenten en werknemers voor de komende twee weken al alternatieve plekken geregeld.

Geen tentamens