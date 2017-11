Chaos en ongelukken bij overvolle bussen richting Deltion College

Dagelijks verdringen duizenden Deltion-leerlingen zich in de vroege ochtend bij de speciale bushalte op het Stationsplein voor de bussen naar school. Eerder dit jaar namen busvervoerder Keolis, Deltion en de provincie al extra maatregelen door extra lange bussen in te zetten waar 200 leerlingen in kunnen. Maar de situatie ter plekke blijft een chaos, met kleine ongelukken, verwondingen en veel klachten als gevolg. ,,Dit is veevervoer.”

,,Het is vreselijk, echt een hel elke ochtend”, zegt Carina Bretveld die al een half uur staat te wachten op de bus naar het Deltion College. Leerlingen doen een stap naar achteren bij de halte om niet geraakt te worden door de spiegels van de bus. Bus nummer zoveel is tjokvol en nog geen drie minuten later komt de volgende langs, weer vol. ,,Het is iedere ochtend en elke middag gewoon druk", zegt Kylian Maters, ook Deltion-leerling. ,,Dit is verschrikkelijk, net veevervoer. De chauffeur trapt een keer vol op de rem en iedereen valt om.” Bij reizigersorganisatie Rover stromen de klachten binnen, bleek eerder, in totaal veertig in deze regio, waaronder een fiks aantal over de Deltionbussen. Volgens Maters moeten er nog meer bussen ingezet worden en ook nog sneller achter elkaar.

21 meter

Hanneke Ruiter, communicatieadviseur van busvervoerder Keolis, geeft aan dat de inzet van meer bussen niet kan. ,,Meer bussen kan het stadsverkeer niet aan, dan wordt het te vol en hebben andere verkeersdeelnemers geen ruimte meer." Volgens haar willen te veel mensen in een kort tijdsbestek gebruik maken van de buslijn. ,,We zetten al het maximaal aantal zogenaamde 'CapaCity'-bussen in. Dat zijn zeven 21 meter lange bussen waar bijna 200 mensen in kunnen. Er is door de infrastructuur bij station Zwolle te weinig ruimte voor nog meer bussen.”

Ondertussen propt Jochem van der Meulen zich vliegensvlug tussen de menigte bij de bushalte voor de deur van ABN-Amro. Hij glipt gauw de bus binnen. ,,Het is gewoon niet fijn. Door de enorme drukte kom ik vaak te laat op school.” Eline Berghuis, adviseur Marketing en Communicatie van Deltion, geeft aan dat te laat komen over het algemeen niet wordt geaccepteerd. ,,Echter, we kunnen ons voorstellen dat sommige leraren er iets coulanter mee omgaan en de verantwoordelijkheid bij de student zelf laten."

Volgens Ruiter van Keolis wordt er nagedacht over alternatieve vervoersmiddelen zoals de fiets. ,,Maar ook over het spreiden van de aankomsttijden van de trein of het spreiden van reizigers door de schooltijden aan te passen.” Volgens Berghuis wordt er al gewerkt met spreiding van lessen. ,,Maar dit heeft de druk in de spitstijden nog niet doen afnemen.”

Noodstop

Gedeputeerde Bert Boerman van de Provincie Overijssel heeft geen signalen gekregen dat het vervoer onveilig is, wel dat er een aantal incidenten zijn geweest. Zo berichtte deze krant al eerder dat er iemand door een glazen wand is gevallen. Ook zou er een schouder uit de kom getrokken zijn bij een plotselinge noodstop. ,,Naar aanleiding van de nu naar voren gekomen klachten, zal ik in gesprek gaan met de vervoerder.”

De afgelopen tijd werd door provincie, Keolis en Deltion College en NS vaak verwezen naar het nieuwe busstation aan de zuidzijde van het station, als oplossing voor dit probleem. Dat busstation wordt naar verwachting begin 2019 in gebruik genomen. De vraagt blijft echter of dat de oplossing is. ,,Dat is op de zaken vooruit lopen", zegt Ruiter. ,,Het moet wel verlichting geven. Er is natuurlijk wel een ontwerp gemaakt op basis van het aantal reizigers dat moet passeren.”

Trottoirrand

Bij de tijdelijke halte voor het station is het dus voorlopig nog dringen geblazen. De Deltionbussen zullen gebruik blijven maken van de halte tot het moment dat het busstation definitief in gebruik is genomen. ,,Om het instappen voor reizigers veiliger te maken, zijn er inmiddels al wel rood-witte blokken neergelegd bij de halte. Zo kan niemand op de trottoirrand gaan staan als de bussen weg rijden.”

Op 12 december zitten vertegenwoordigers van het Deltion College, Syntus en de Provincie bij elkaar en zal er ook zeker weer gesproken worden over het busvervoer van en naar het Deltion College.

Bij reizigersorganisatie Rover die de klachten verzamelde was de afgelopen dagen niemand beschikbaar om een toelichting te geven.