Chaos in Zwolle compleet met ov-staking

De chauffeurs houden deze dagen een estafettestaking en doen telkens een ander gebied aan in Nederland, vandaag zijn dat in Oost-Nederland de provincies Overijssel en Flevoland.

Twee woordvoerders van Keolis, een van de vervoersmaatschappijen, lopen de busperrons langs in Zwolle. Ze vertellen dat het compleet onduidelijk is welke bussen er wel rijden en welke niet. Op de digitale informatieborden staat dat alle bussen trouw zullen verschijnen. ,,Maar die borden kunnen we niet uitschakelen helaas.’’ Want vele bussen die wel aangekondigd staan, zullen niet komen opdagen. ,,Het kan zijn dat sommige bussen wel voorrijden, maar de kans is even groot dat het niet zo is.’’