Chaos is compleet in hoofdpijndossier Lelystad Airport, hoe nu verder?

Video Verlegde vertrekrou­te Lelystad Airport op Veluwe niet definitief, ministerie biedt excuses aan

9:29 Het is nog allerminst zeker dat een vertrekroute van Lelystad Airport over de noordelijke Veluwe richting Kampen en Zwolle wordt verlegd. Vorige week brachten Veluwse gemeenten naar buiten dat een vliegroute, die pal over Wezep loopt, richting Hattemerbroek is verlegd. Dat is volgens het ministerie echter nog niet zeker.