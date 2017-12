Chaos op perron dreigt na afloop bekerduel Twente-Ajax

Wie te laat komt, kan niet meer met de trein naar huis. Want de laatste trein richting richting Hengelo vertrekt op 23.39 uur. Toen het bekerduel tussen FC Twente en PSV in 2011 in een strafschoppenserie eindigde, werd de laatste strafschop om precies 23.30 uur genomen, zo hebben ze bij FC Twente nog eens nagekeken.

Een en ander is een gevolg van de nieuwe dienstregeling, waarbij Keolis/Blauwnet het vervoer op het traject Enschede-Zwolle is gaan verzorgen. De NS deed dat voorheen en liet de laatste trein richting Hengelo om 00:08 uur vanaf de Grolsch Veste vertrekken.

FC Twente niet blij

Directeur Eric Velderman van FC Twente is niet blij met de nieuwe dienstregeling. “We hadden graag gezien dat er morgenavond meer capaciteit op het spoor beschikbaar was. Wij adviseren de supporters die het aangaat daarom om goed na te denken over de keuze van vervoer. Zolang deze dienstregeling van kracht is, kunnen we concluderen dat bekerwedstrijden om 20.45 uur in ons stadion niet wenselijk zijn.” Supporters die met de trein naar Enschede reizen, hebben geen probleem. De laatste trein richting Enschede rijdt om 00:51 uur.