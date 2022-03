Chaotische optimist Yannick zette één stap te veel op een dak in Zwolle: ‘Ik kan er nog elke dag om brullen’

Rus­sisch-orthodoxe kerk in Zwolle roept op tot gebed voor vrede in Oekraïne: ‘Probeer niet in woede te reageren’

De Russisch-orthodoxe kerk in Zwolle heeft in de dienst van zondagochtend opgeroepen te bidden voor vrede in Oekraïne. Twintig aanwezigen hoorden priestermonnik Jewsewy zijn zorgen uitspreken over de oorlog. ,,Probeer niet in woede te reageren.’’

27 februari