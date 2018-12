Chauffeurs rijden hard en zijn chagrijnig: Zwolse rolstoelers mijden de bus

Opgeluchte Van 't Schip na broodnodi­ge zege: Dit is het beste medicijn

1 december John van 't Schip was na de eerste competitiezege van PEC Zwolle in twee maanden, uit bij De Graafschap, blij en opgelucht tegelijk. ,,We moeten nog veel meer winnen, maar dit zorgt wel voor een beter gevoel en meer vertrouwen.”