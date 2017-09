Chef-kok Kuijpers verlaat De Librije

Zwolle grijpt net naast klimaatcentrum VN: 'Toch een mooi resultaat'

13:48 Het had niet veel gescheeld of het internationale kenniscentrum voor klimaatvraagstukken van de Verenigde Naties was in Zwolle komen te staan. Vanochtend werd bekend dat de keuze echter op Rotterdam en Groningen is gevallen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft bevestigd dat Zwolle het op één na beste aanbod had.