Chef-kok Nelson Tanate (32) uit Wierden speelt elke dag de ‘Champions League-finale’ bij De Librije

Nu lukt het GroenLinks wel de grootste van Zwolle te worden

Na de nek-aan-nekrace met ChristenUnie vorig jaar is het GroenLinks nu wel gelukt om in Zwolle de grootste partij te worden. In de uitslag van de Statenverkiezing blijft de partij nieuwkomer BBB nipt voor. Alleen in Zwolle en Staphorst is BoerBurgerBeweging daarmee niet de grootste in Overijssel.