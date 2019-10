Chef politie Oost-Nederland waarschuwt: ‘Waken voor roofbouw op agenten’

Ondanks beloften van de minister komen er volgens de burgemeesters niet meer agenten, maar juist minder. De politie moet meer werk doen met steeds minder mensen, zo hebben zij dinsdag in een brief aan Tweede Kamer is geschreven.



,,Het zijn de gepassioneerde politiemensen die er voor zorgen dit bedrijf draaiende blijft. We moeten er voor waken dat we geen roofbouw plegen op onze mensen”, zegt Eenheidschef Dros.



De Tweede Kamer trok recent 15 miljoen euro extra uit om de zedenpolitie te versterken. ,,Meer geld is natuurlijk ontzettend fijn”, zegt Dros.