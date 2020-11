‘Chemische’ lijmlucht teistert parkeergarage winkelcentrum Zwolle-Zuid: ‘Ik lijk wel high’

Kamps doet recht Whis­ky-dief (29) slaat vrouw in supermarkt Zwolle: ‘Volgens mij word ik een beetje dement’

12:00 Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over diefstal van whisky, diefstal met geweld, het uitschelden van politie én huisvredebreuk bij de supermarkten Coop en Deen.