Chemische stofjes in drinkwater aangetroffen: ‘Bronnen beter beschermen’

De inmiddels veelbesproken PFAS-stoffen zijn meerdere keren aangetroffen in ons drinkwater. Dat bevestigen Vitens en de brancheclub van drinkwaterbedrijven Vewin. De brancheclub maakt zich zorgen over de toename van dit soort stoffen in bronnen van drinkwater.

De organisatie benadrukt wel dat het om zeer kleine hoeveelheden gaat, waarmee de norm niet wordt overschreden. Toch maakt de branche zich zorgen over de toename van chemische stoffen die worden gevonden in bronnen voor drinkwater, zo stelt woordvoerster Amarins Komduur van Vewin. ,,Ondanks dat drinkwaterbedrijven ervoor zorgen dat het drinkwater schoon en veilig is, vinden wij dat de bronnen voor drinkwater beter beschermd moeten worden. Het proces van vergunningverlening rondom lozingen moet beter en er moet meer transparantie komen over te lozen stoffen.”

Scherp

De brancheclub zegt alle ontwikkelingen rondom de chemische stofjes scherp te volgen. ,,Drinkwaterbedrijven doen jaarlijks duizenden metingen en hebben een signaleringsfunctie waar het gaat om vervuiling van bronnen. Ze meten, signaleren, melden en wanneer nodig ondernemen ze direct actie om te zorgen dat het drinkwater dat uit de kraan komt goed is.”

GenX

Chemische PFAS-stoffen, zoals PFOS en GenX, zijn jarenlang gebruikt door de industrie. Deze stoffen zitten in talloze producten, bijvoorbeeld Tefal-pannen en pizzadozen. De stofjes kunnen tijdens en na gebruik in het milieu en uiteindelijk in het menselijk lichaam terechtkomen, stelt milieuexpert Annemarie van Wezel van de Universiteit van Amsterdam. PFOS is jaren geleden al verbannen, dus wordt de stof niet meer in de industrie gebruikt. ,,Dat het toch nog wordt gevonden, komt omdat het persistent is.” Als alternatief wordt nu GenX gebruikt, maar ook die stof zorgt voor problemen. In principe kunnen PFOS en GenX uit het water worden gehaald, maar dat is volgens Van Wezel geen eenvoudige opgave.

Gevaar