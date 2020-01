Chinezen bestellen massaal ademhalingsmaskers uit Hasselt

Cel en tbs voor man die huis in Zwolle in de fik wilde steken

21 januari Een 34-jarige man uit Zwolle is dinsdag veroordeeld tot 225 dagen cel en tbs met voorwaarden. De man heeft bekend dat hij op 10 juni vorig jaar van plan was zijn woning aan de Dollard in de Aa-landen in Zwolle in brand te steken.