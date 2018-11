Chocolade, fruit en zelfs vlees: horecaprofs leren eten 3D-printen in Zwolle

VideoGroothandel HANOS, ByFlow en chefkok Jan Smink organiseerden dinsdag een Masterclass 3D Food Printing, gericht op professionals uit de horeca. De deelnemers kregen in het HANOS-filiaal te Zwolle uitleg over de 3D-printtechnologie en de manier waarop ze deze in hun bedrijven kunnen toepassen.

Chocolade, fruit, koekjes en zelfs vlees. De mogelijkheden voor het printen van gerechten reiken steeds verder. Tientallen deelnemers zien met eigen ogen hoe een klein, wit machientje de meest gedetailleerde, eetbare kunstwerkjes ‘print’. Terwijl de printer een soort honingraat van knolselderij modelleert, legt Jan Smink aan de groep uit hoe het apparaat werkt: ,,Het is net als bij een gewone printer, je hebt een cartridge en daar doe je de vulling in. Heel simpel. Stop je er iets lekkers in, dan komt er iets lekkers uit. De printer doet het werk, die bouwt laagje voor laagje de vorm op.” De printer is inmiddels klaar, maar het gerechtje is nog niet af. Met uiterste precisie worden nog handmatig gefermenteerde knoflook, coquilles en hazelnoten puree toegevoegd.

Volledig scherm Chef-kok Jan Smink decoreert een gerecht dat net vers uit de 3D-printer komt. © Frans Paalman

Koks overbodig?

Volgens Smink hoeven we daar niet bang voor te zijn. ,,Misschien over 10 of 20 jaar, maar nu nog niet. We maken de massa zelf en de printers moeten bediend worden.” Met printen alleen ben je er dus nog niet. De bereiding van het ingrediënt, het invriezen en op het bord plaatsen en de decoratie blijft vooralsnog mensenwerk. ,,Maar het scheelt wel tijd”, vervolgt Smink. ,,In de tussentijd kunnen we andere dingen doen.”

Met zijn restaurant Smink in Wolvega loopt hij voorop in het gebruik van de 3D-printer. ,,We krijgen er veel aandacht voor en het heeft ons extra gasten opgeleverd. Mensen zijn nieuwsgierig. Iedereen die bij ons komt eten krijgt elementen op zijn bord die 3D zijn geprint.”

Kinderschoenen