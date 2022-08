Chris (22) gaat soms drie keer per dag naar de supermarkt: ‘Ik zou een hoop kunnen besparen’

Chris studeert in Zwolle en is lid van studentenvereniging Absens Carens. Hij woont met drie verenigingsgenoten in een studentenhuis. Als het lukt en iedereen is thuis, eten de studenten samen. Daarvoor doen ze afwisselend boodschappen. Net wie er tijd, zin en, niet onbelangrijk, geld heeft. ,,We doen daar niet heel ingewikkeld over. Alleen als het echt heel duur wordt, sturen we weleens een tikkie. Gemeenschappelijke dingen als vuilniszakken of wc-papier kopen we ook om de beurt.”