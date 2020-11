Chris Smit zoekt in derde termijn als voorzitter met CSV’28 verbinding met de wijk Stadshagen

Forse strafeis voor moloto­vbran­den bij vader en zoon in Zwolle

19 november Melvin H. uit Zwolle gaat als het aan justitie ligt 2,5 jaar de cel in voor een dubbele brandstichting in Zwolle. Hij zou in maart vorig jaar twee woningen met molotovcocktails hebben belaagd. In een huis aan de Berkumstraat brak daadwerkelijk brand uit. Een van de honden van de eigenaar overleed daar later aan. Houdt H. zich niet aan voorwaarden, dan volgt mogelijk tbs.