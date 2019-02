Christenen bidden voor Bob van Bruut

In de Facebookgroep ‘Christenen in Nederland’ meldt Kooistra dat er ‘granaten bij mijn huis en zaak worden gegooid, met als vermoedelijke reden dat er mensen zijn die een christelijke bareigenaar alles misgunnen.... Dus ik hoop dat jullie mij in gebed willen meenemen zodat ik voort kan blijven gaan met woord te verkondigen in het nachtleven daar waar het juist nodig is!’

Missie

Het is voor het eerst sinds de overname van Bruut, in juni vorig jaar, dat Kooistra zijn christelijke missie in verband brengt met zijn activiteiten als bareigenaar. Eerder zei hij van Bruut ‘een echte nachtclub’ te willen maken, een 'te Brute’ plek om naar toe te gaan.

Geen gekke vraag

Niettemin levert de oproep Kooistra een paar honderd steunbetuigingen van geloofsgenoten op. ,,Het is de boze die je dit wil beletten. Houd moed. God is groot, hij is je schuilplaats", reageert Diny Teeuwisse. ,,Bid mee", schrijft René Lunsing, die zegt een paar straten verderop te wonen. ,,Dus mocht je een keer wat kwijt willen, koffie staat klaar.” En Alinde van Noort vindt de oproep van Kooistra ‘helemaal geen gekke vraag’. ,,Daar heb je broeders en zusters voor. We bidden voor je”.

Onderwereldfiguur