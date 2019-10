ChristenUnie en Swollwacht schrikken van problemen bij Hart voor Zwolle

Dieuwke Verkerk uit Zwolle uitgeroe­pen tot meest getalen­teer­de pa­bo-stu­dent van 2019: ‘Mijn onderwerp wordt serieus genomen’

9 oktober De maand oktober kon niet beter beginnen voor Dieuwke Verkerk uit Zwolle. De 22-jarige Zwolse ontving vorige week haar pabo-diploma aan de Hogeschool Windesheim en haar Bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit. Daar bleef het niet bij, want ze won ook nog eens de OnderwijsTopTalentPrijs voor haar aandeel in het VU-onderzoeksproject ‘Thuis in school’. Dieuwke constateerde dat veel pabo-studenten moeite ervaren in de omgang met ouders. Ze besloot er onderzoek naar te doen.