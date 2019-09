ChristenUnie kraakt collegebesluit coffeeshops Zwolle

,,We hadden er inhoudelijk wat anders van verwacht. Ik lees vooral dat de bezwaren nog eens herhaald worden, maar dan iets breder omschreven. We willen een bredere onderbouwing waarom het niet kan. Onze vraag is niet beantwoord’’, reageert ChristenUnie-raadslid Wietse de Boer. Zijn partij was eerder dit jaar met Swollwacht initiatiefnemer voor de motie die het college van burgemeester en wethouders opriep te onderzoeken welke delen van bedrijventerreinen geschikt zouden zijn voor de vestiging van een coffeeshop. Op die manier zouden in woon- en winkelgebieden situaties als rond de komst van De Pijp aan de Vechtstraat voorkomen kunnen worden. Daar kwamen buren en ondernemers in verzet.