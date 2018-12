ChristenUnie op de bres voor afgelast Kerst Event Zwolle

De coalitiepartij van Gerdien Rots merkt op dat inwoners de vrijheid hebben naar eigen inzicht een vereniging te vormen, waarbij ze zelf mogen bepalen welke activiteiten ze organiseren en wie daaraan mee mag doen. Ze wil van het college van burgemeester en wethouders weten of het die visie deelt en verdedigt, schrijft ze in een brief aan het dagelijks gemeentebestuur.

Beeldvorming

Aanleiding vormt een gesprek dat wethouder Monique Schuttenbeld (GroenLinks) onlangs gehad heeft met de organisatie van het Kerst Event, waarbij volgens de ChristenUnie onvoldoende ingegaan is op de grondwettelijke vrijheden die Zwolse vrijwilligersorganisaties hebben. Volgens Rots blijft daardoor ‘onterechte beeldvorming’ in stand.

Discriminatie

Ze doelt hiermee op de situatie rond het Kerst Event. De editie van vorig jaar raakte besmeurd toen de organisatie liet weten dat andersgelovigen geen hoofdrol konden spelen in de levende kerststal. Het College voor de Rechten van de Mens boog zich zelfs over de kwestie, maar onthield zich van een oordeel of er sprake was van discriminatie.

Veiligheid

In de aanloop naar het Kerst Event van dit jaar ontstond opnieuw (politieke) ophef. De organisatie stelde op haar website dat in verband met de veiligheid voor sommige vrijwilligersfuncties lidmaatschap van een kerk vereist was. Volgens de SP discriminerend, waarop de wethouder een gesprek met de organisatie toezegde. Kort daarna trok het Kerst Event de stekker uit de editie van dit jaar. Naar eigen zeggen niet in verband met de omstreden oproep (een oude versie die per ongeluk op de site zou zijn gekomen), maar vanwege geldgebrek. Het evenement had sowieso al geen gemeentelijke subsidie gekregen.

Suggestief

Brammert Geerling van oppositiepartij SP is bepaald niet onder de indruk van de actie van de ChristenUnie. ,,Bijzonder verhullende en suggestieve vragen’’, schrijft hij. ,,Vrijheid van vereniging staat helemaal niet ter discussie. Religieuze discriminatie met steun van de gemeente wél.’’