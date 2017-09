ChristenUnie wil dat Overijssel aanhaakt bij spoorlijn over de grens

In Drenthe zijn plannen om te onderzoeken of het haalbaar is om een passagierstrein te laten rijden tussen Coevorden en Bad Bentheim. Dit traject moet aansluiten op de Vechtdallijn tussen Zwolle en Emmen. Als het aan de ChristenUnie ligt wordt ook gekeken naar eventuele treinverbindingen naar Veendam en Groningen en Stadskanaal en Assen.

Meerwaarde

Volgens Te Rietstap is een goede spoorverbinding, ook richting Duitsland, een meerwaarde voor de regio. ,,Het spoor is van grote betekenis voor de economie in onze regio en is een waardevolle bijdrage voor de mobiliteit. Zekers nu ook de wegen steeds drukker worden en filevorming hand over hand toeneemt."