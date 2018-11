ChristenUnie wil duidelijkheid over ondergrondse hoogspanningskabels in Overijssel

Directe aanleiding is het kabinetsbesluit dat 55 gemeenten in Nederland hoogspanningskabels ondergronds kunnen verplaatsen. In Overijssel worden onder andere Raalte, Deventer en Almelo hiervoor genoemd. Stelpstra zegt dat zijn fractie het ondergronds brengen van de kabels toejuicht, maar dat er nog de nodige vragen zijn. ,,De overheid heeft dit besluit nu genomen, maar wat is de rol van de provincie? Vinden we de voorgestelde locaties voldoende of moet het op meer of andere plekken gebeuren? Wie neemt verder het initiatief in de uitvoering?”.