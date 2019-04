ChristenUnie ziet centrumrechtse coalitie in Overijssel niet zitten, CDA kan opnieuw beginnen

VVD en FVD willen, nu de PvdA is gestopt, met de vier overgebleven partijen verder in de formatiegesprekken, zo geven zij woensdagavond aan bij het duidingsdebat. Een meerderheid is met de vier nog steeds in stand. ChristenUnie-lijsttrekker Renate van der Velde houdt echter voet bij stuk. Zonder vijfde partij doet haar partij niet mee. ,,We willen een brede coalitie. Een vijfde partij is een absolute voorwaarde.’’

Tegengeluid

De ambities op gebied van duurzaamheid, klimaat en de energietransitie zijn de hoofdreden van de eis van de ChristenUnie. De extra partij moet, samen met de ChristenUnie, een tegengeluid gaan bieden tegen de meer klimaat-kritische standpunten van de rest. GroenLinks zal die gewenste vijfde partij echter niet worden, aldus lijsttrekker Manouska Molema. ,,Er zijn nieuwe verhoudingen ontstaan, wij willen een brede verkenning.’’

Er rest weinig anders dan een nieuwe verkenning langs alle partijen. CDA-lijsttrekker Eddy van Hijum stelt dat zijn partij het liefst ,,vanuit het midden werkt, met een breed draagvlak.’’ Hij sluit een samenwerking met alleen de overgebleven VVD, FVD en ChristenUnie op voorhand niet uit. Van Hijum wil van de ChristenUnie weten waarom de partij zo vreest voor een samenwerking met de overgebleven vier. ,,Dat kan toch ook met goede afspraken?’’

Links en rechts

Enkele partijen waaronder de FVD en SP hopen respectievelijk op een rechtse en een linkse verkenning, nog voordat er een brede verkenning wordt gehouden, maar ze kregen niet genoeg steun. Bart Krol, die eerder werd aangewezen werd als formateur wordt bij de brede verkenning beoogd als informateur, zo deelde Commissaris van de Koning Andries Heidema mee.

Excuses PvdA

PVDA-leider Annemieke Wissink maakte haar excuses voor het plotselinge verlaten van de formatiebesprekingen. ,,Nadat het advies voor de formatie was gepresenteerd nam het verzet toe, met onder meer handtekeningenacties. Er woedde vervolgens een tornado aan interne kritiek. Een groot deel van onze achterban was in het hart geraakt door de samenwerking, de koers was onhoudbaar.’’