ChristenUnie Zwolle: 'Onze koers wordt gewaardeerd'

,,We zijn heel blij. We hebben een heldere koers vanuit onze idealen, veel Zwollenaren hebben dat gezien en gewaardeerd", zegt lijsttrekker Gerdien Rots. Zij ziet haar partij van 8 naar 7 zetels gaan. Hetzelfde aantal als GroenLinks, maar de ChristenUnie heeft meer stemmen gekregen (17,9 procent tegenover 16,7 procent). ,,Eén van de belangrijkste onderwerpen voor de komende vier jaar wordt het stappen zetten op weg naar schone energie. Daarover gaan we zorgvuldig in gesprek", blikt ze alvast vooruit op de komende onderhandelingen. Dat de partijen die vol in hebben gezet op de koopzondag niet massaal gewonnen hebben, zegt haar dat dit niet het grote onderwerp is dat Zwollenaren bezighoudt. En: ,,We zijn dankbaar dat er in totaal meer stemmen naar christelijke partijen gegaan zijn."