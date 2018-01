De Zwolse ChristenUnie maakt in haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen geen keuze waar het gaat om het aantal koopzondagen in de stad. De partij van lijsttrekker Gerdien Rots stelt dat 'een vrije zondag heel belangrijk is'.

,,Dat willen we altijd blijven bewerkstelligen. Een vrije zondag is van waarde voor de samenleving. Veel ondernemers snakken naar deze vrije dag", zegt Rots in een toelichting op het verkiezingsprogramma.

De ChristenUnie is op dit moment met acht zetels de grootste politieke partij in de 39 stoelen tellende gemeenteraad van Zwolle. De koopzondag is voor haar een hoofdpijndossier gebleken in de huidige coalitieperiode. Waar collegegenoten VVD, D66 en PvdA te porren zijn voor meer ondernemersvrijheid op koopzondag, wil de ChristenUnie hier niet aan.

De partijen versoepelden onder druk van de samenleving halverwege de regeerperiode hun koopzondagsregels wel enigszins (vijftien per jaar, alle supermarkten elke zondag open). Of Rots in een nieuwe periode ook mee wil gaan in zo'n compromis, laat ze zich nu nog niet ontvallen. ,,We denken erover zoals het er staat, de vrije zondag is belangrijk voor ons." Ook de SP is niet voor het vrijgeven van het aantal koopzondagen. De meeste fracties hebben er echter geen moeite mee.

Windmolens

Over windenergie, een ander belangrijk verkiezingsitem, is de lijsttrekker duidelijk. ,,In navolging van veel Duitse steden willen we windmolens nu niet in de bebouwde kom, maar in een energieproductiepark buiten de stad." In zo'n gebied zouden dan bijvoorbeeld windmolens en zonneparken kunnen komen, aangevuld met educatieve functies. Omwonenden moeten in zo'n park wat de partij betreft participeren en ervan profiteren. Kansrijke gebieden hiervoor noemt Rots de delen van de stad die opgenomen staan in de recent vastgestelde energiegids. Dit zijn onder meer een gebied ten zuiden van Zwolle, nabij Windesheim, en Tolhuislanden in Zwolle-Noord.

Ouderenfonds

Als het aan de ChristenUnie ligt, maakt evenementencentrum IJsselhallen plaats voor woningbouw en komt er een nieuwe hal nabij het station. Ook moet er een sportfonds voor ouderen komen, net zoals er al is voor de jeugd. Dit fonds ondersteunt senioren die willen sporten, maar het niet kunnen betalen.